Прощальный поклон: популярный спорткар Audi получил финальную версию (фото)

Специальная версия Audi TT имеет несколько визуальных отличий от стандартного авто. Стоимость новинки составляет 72 800 евро, а старт продаж запланирован на ноябрь.

Спорткар Audi TT снимут с производства уже в этом году. Компактная модель получила финальную версию 45 TFSI Quattro в Испании. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Спорткар Audi TT выпускался с 1998 года. Модель была доступна в кузовах купе и родстер. Помимо стандартных версий, были доступны заряженные модификации TTS и TT RS.

Специальная версия Audi TT 45 TFSI Quattro будет выпущена ограниченным тиражом в 25 экземпляров. На выбор предложат три цвета кузова: Nogaro Blue Pearl, Glacier White Metallic или Tango Red Metallic.

Все 25 автомобилей получат пакет S Line Competition Plus с 20-дюймовыми колесными дисками. Под ними скрываются тормозные суппорты черного или красного цвета на выбор.

Audi TT 45 TFSI Quattro получил черные 20-дюймовые колесные диски Фото: Audi

В интерьере установлены спортивные сиденья S Plus с отделкой из алькантары и кожи. Рулевое колесо получило вставки из углеродного волокна.

В интерьере присутствует отделка из алькантары и кожи Фото: Audi

Audi TT 45 TFSI Quattro оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 245 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач и системой полного привода.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,1 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Заказать Audi TT 45 TFSI Quattro можно будет с ноября этого года. Стоимость новинки составляет 72 800 евро (77 204 доллара).

Ранее Фокус рассказал, что Audi готовит электрических преемников спортивных моделей R8 и TT.