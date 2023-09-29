Audi готовит электрический суперкар мощностью до 1700 сил: первые подробности и фото

Audi разрабатывает сразу несколько электрических спортивных моделей. Две из них станут заменой R8 и TT, которые были сняты с производства в 2023 году.

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Audi готовит электрических преемников спортивных моделей R8 и TT. Автомобили будут основаны на новой платформе SSP. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Первая попытка создать электрический суперкар была предпринята Audi в 2015 году. Тогда дебютировал электромобиль R8 E-Tron, который был выпущен ограниченным тиражом менее чем в 100 экземпляров.

Теперь же в Audi планируют возродить модели R8 и TT, которые были сняты с производства в 2023 году. Спортивные модели перейдут на электротягу с новой платформой SSP.

Концепт-кар Audi PB18 E-Tron демонстрировал то, как бренд видит будущие электрических автомобилей. Тем не менее модель так и не поступила в серийное производство.

Концепт-кар Audi PB18 E-Tron был показан в 2018 году Фото: Audi

Глава отдела технического развития Audi Оливер Хоффманн поделился, что платформа SSP будет основана на PPE, разработанной совместно с Porshe. Она будет предназначена для премиальных электрокаров, в том числе и спортивных моделей.

Хоффманн не назвал дату дебюта первых электромобилей на SSP, но отметил, что они появятся в начале жизненного цикла архитектуры. Поэтому преемники Audi TT и R8 появятся не раньше 2025 года.

Платформа SSP будет использоваться примерно для 80% автомобилей VW Group. Она получит несколько модификаций для разных моделей.

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Генеральный директор VW Group Оливер Блюм подтвердил, что SSP будет поддерживать несколько электромоторов суммарной мощностью до 1700 л.с. Именно такую отдачу может получить преемник Audi R8.

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