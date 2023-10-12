Электрокар — в лидерах: названы самые популярные авто в мире за 2023 год (фото)
Почти все лидеры мирового авторынка продемонстрировали рост продаж. Наибольшим спросом по-прежнему пользуется продукция концернов Toyota и Volkswagen.
Продажи авто в мире выросли на 10,3% в 2023 году. С января по август продано почти 57,5 миллионов машин, а лидером рынка является электромобиль. Об этом свидетельствует статистика от focus2move.
Практически все крупные автоконцерны продемонстрировали рост. Первое место сохраняет Toyota с почти 7 миллионами проданных авто, а вторым остается Volkswagen Group.
ТОП-10 крупнейших мировых автопроизводителей в 2023 году:
- Toyota Motor – 6,94 млн проданных авто (+4,6%).
- Volkswagen Group – 5,71 млн (+9,9%).
- Stellantis – 4,84 млн (+5,7%).
- Hyundai-Kia – 4,65 млн (+4,7%).
- Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance – 4,44 млн (+3,8%).
- General Motors – 3,85 млн (+1,3%).
- Ford – 2,69 млн (+7%)
- Honda Motor – 2,53 млн (-2,4%).
- Suzuki – 2,02 млн (+6,1%).
- BMW – 1,73 млн (+12%).
Toyota и Volkswagen лидируют в рейтинге самых популярных автобрендов.
Самые популярные марки авто в 2023 году:
- Toyota – 5,99 млн авто (+3%).
- Volkswagen – 3,24 млн (+7,8%).
- Ford – 2,59 млн (+7,8%).
- Hyundai – 2,51 млн (+5,9%).
- Honda – 2,42 млн (-3,7%).
- Nissan – 2,07 млн (+3,9%).
- Chevrolet – 2,03 млн (+9,3%).
- Kia – 2 млн (+3,7%).
- Mercedes-Benz – 1,53 млн (+4,2%).
- BMW – 1,53 млн (+14,8%).
Самый популярный автомобиль в мире – по-прежнему электрокроссовер Tesla Model Y. Он нашел 758 тыс. покупателей (+76,7% к 2022 году) и потеснил многолетнего лидера Toyota Corolla. Большинство моделей в ТОП-10 – кроссоверы и внедорожники.
Самые популярные авто в мире за 2022 год:
- Tesla Model Y – 758 645 авто (+76,7%).
- Toyota Corolla – 711 780 (-3,4%).
- Ford F-Series – 595 675 (+18,6%).
- Toyota RAV4 – 567 196 (-3,8%).
- Honda CR-V – 434 792 (+5,7%).
- Hyundai Tucson – 410 748 (+13,4%).
- Toyota Camry – 407 796 (-6,2%).
- Chevrolet Silverado – 402 486 (+3,7%).
- Toyota Hilux – 381 338 (-4%).
- Tesla Model 3 – 364 195 (-2,8%).
Ранее Фокус рассказывал, что электромобиль впервые вышел в лидеры и на украинском авторынке.
Также мы писали, что концерн General Motors возобновляет продажи авто в Европе.