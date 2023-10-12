Внедорожные шины и передний привод: новый спорткар от Honda подготовили к ралли (фото)

Acura Integra от HART примет участие в гонках ралли в классе Limited 2WD. Лифтбэк получил несколько модификаций, но во многом схож с серийной версией модели.

Пятидверный лифтбэк Acura Integra получил версию для гонок ралли. Болид создала команда HART (Honda of America Racing Team). Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Acura Integra примет участие в гонках класса Limited 2WD. К участию допускаются только модели с передним или задним приводом.

Лифтбэк от HART получил несколько модификаций, включая увеличенный дорожный просвет. Также на капоте установлена дополнительная светотехника для вечерних и ночных этапов ралли.

Спереди появилась дополнительная светотехника Фото: instagram.com/hart_rally

Внутри установлен каркас безопасности для защиты водителя и его штурмана. Помимо этого автомобиль облегчили, избавившись от ненужных деталей.

Автомобиль стал немного легче Фото: instagram.com/hart_rally

Соперниками Acura Integra от HART станут Subaru BRZ, Ford Fiesta ST и Lexus IS350. Все эти болиды близки к серийным моделям, но имеет некоторые модификации.

В классе Limited 2WD двигатели с турбонаддувом имеют ограничение по объему 1,6 л. Именно поэтому для сборки не была выбрана заряженная версия Acura Integra Type S.

Acura Integra оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 200 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП или вариатором.

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