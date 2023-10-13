Старый Chevrolet превратили в уютный дом на колесах всего за $700 (видео)

Самодельный автодом построен на базе старого грузового Chevrolet. Проект воплотили в жизнь всего за 4 дня и потратили на него 700 долларов.

Дома на колесах – как правило, недешевое удовольствие, ведь даже самые доступные модели стоят 40-50 тыс. долларов. Впрочем, в США построили ультрабюджетный автодом на базе грузовика. Ему посвятили видео на Youtube-канале Smpl Builds.

Создатель автодома использовал старый грузовой Chevrolet своего отца. Работы над ним заняли всего 4 дня и обошлись в 700 долларов.

Внутри появились кровать, стол и телевизор Фото: скриншот / YouTube

Поначалу кунг грузовика пришлось очистить от мусора, а затем пол и стены были покрашены эмалью из баллончика. Все материалы для переделки Chevrolet в дом на колесах американец приобрел в обычном строительном супермаркете.

Внутри появились самодельные деревянные столы и шкафы. Также установлена небольшая односпальная кровать с поролоновым матрасом. На стену повесили телевизор, а освещение осуществляется с помощью обычной светодиодной ленты.

Внутри нет санузла и даже подача воды не предусмотрена. Раковиной служит небольшой пластиковый лоток. Также автодом Chevrolet не получил какую-либо тепло- и шумоизоляцию и не предназначен для использования в сильную жару или холод.

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