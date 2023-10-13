Фургон Ford Transit превратили в идеальную мобильную игровую комнату (фото)

Ford Transit Gamer Van разработан совместно с Full Squad Gaming и предназначен для любителей видеоигр. Внутри фургона есть игровой компьютер, диван и мини-холодильник.

Фургон Ford Transit получил необычную модификацию Gamer Van. Внутри авто находится настоящая игровая комната для геймеров. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Снаружи Ford Transit Gamer Van почти не отличается от стандартного фургона. Особую версию выдает только яркий окрас кузова с логотипами Ford и Full Squad Gaming (компания, которая помогла реализовать проект).

Внутри есть все необходимое для комфортной игры Фото: Ford

Проект создан на базе модели в версии Trail. Она отличается 310-сильным двигателем и наличием системы полного привода.

В интерьере фургона находится все самое интересное. Внутри можно найти игровой компьютер, диван, стол, кресло, мини-холодильник и микрофон. Предусмотрено и интерне-соединение по беспроводной сети Wi-Fi.

Внутри есть несколько мониторов и игровой компьютер Фото: Ford

Сперва Ford Transit Gamer Van отправится на гору Каре, где команда разобьет лагерь. Там игроки и команда Ford прокатятся на заряженном внедорожнике Bronco Raptor по бездорожью.

Пунктом назначения является игровая выставка TwitchCon, которая пройдет с 20 по 23 октября. Там будут присутствовать знаменитые стримеры и другие публичные личности.

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