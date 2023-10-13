BYD выпустит недорогой и экономичный клон пикапа Ford (фото)
Новый BYD отличается брутальным дизайном в духе Ford F-150. Китайский пикап оснастят 489-сильной гибридной установкой.
Первый пикап BYD рассекречен перед премьерой на патентных изображениях. Новую рамную модель должны презентовать до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый BYD достигает примерно 5,3 м в длину и около 1,8 м в ширину. Китайский пикап предложат исключительно в четырехдверной версии.
Рамный пикап отличается брутальным угловатым дизайном с высоким капотом, массивными бамперами и расширенными крыльями. Решетка радиатора и крупные фары с С-образными ходовыми огнями выполнены в духе Ford F-150.
Салон авто ранее рассекретили на видео с его прототипом. Китайский пикап получит небольшой виртуальный щиток приборов, крупный тачскрин мультимедиа и проекцию данных на лобовое стекло.
Новый BYD будет подзаряжаемым гибридом, как и все рамные модели марки. Его оснастят 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов суммарной мощностью 489 л. с. Пикап будет полноприводным и сможет передвигаться на электротяге.
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