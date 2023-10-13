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BYD выпустит недорогой и экономичный клон пикапа Ford (фото)

Пикап BYD, новый BYD, китайский пикап
Фото: CarNewsChina | Дизайн передней части выполнен в духе Ford F-150

Новый BYD отличается брутальным дизайном в духе Ford F-150. Китайский пикап оснастят 489-сильной гибридной установкой.

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Первый пикап BYD рассекречен перед премьерой на патентных изображениях. Новую рамную модель должны презентовать до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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Модель предложат в четырехдверном исполнении
Фото: CarNewsChina

Новый BYD достигает примерно 5,3 м в длину и около 1,8 м в ширину. Китайский пикап предложат исключительно в четырехдверной версии.

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Рамный пикап отличается брутальным угловатым дизайном с высоким капотом, массивными бамперами и расширенными крыльями. Решетка радиатора и крупные фары с С-образными ходовыми огнями выполнены в духе Ford F-150.

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Пикап получит 489-сильную гибридную установку
Фото: CarNewsChina

Салон авто ранее рассекретили на видео с его прототипом. Китайский пикап получит небольшой виртуальный щиток приборов, крупный тачскрин мультимедиа и проекцию данных на лобовое стекло.

Новый BYD будет подзаряжаемым гибридом, как и все рамные модели марки. Его оснастят 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов суммарной мощностью 489 л. с. Пикап будет полноприводным и сможет передвигаться на электротяге.

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