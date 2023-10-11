Great Wall презентовали 354-сильный пикап с брутальным дизайном (фото)

GWM Shanhai Cannon Performance является заряженной версией китайского пикапа. Новинка оснащена 354-сильным турбированным двигателем V6.

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В Китае представили заряженную версию пикапа GWM Shanhai Cannon. Модификация Performance имеет несколько отличий от стандартной модели. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

GWM Shanhai Cannon основан на рамной платформе GWM P71. Это самый роскошный пикап в модельном ряду бренда.

Заряженная версия получила несколько новых внедорожных компонентов, включая переднюю лебедку и шноркель. Также появились новые черные колесные диски с внедорожными шинами и фиксированные боковые пороги.

GWM Shanhai Cannon Performance имеет несколько внешних отличий от стандартного пикапа Фото: Gasgoo

Подвеска пикапа также была доработана. Теперь он способен справиться с суровым бездорожьем благодаря системе полного привода BorgWarner 4A+LOCK с блокировкой переднего и заднего дифференциалов.

В интерьере разместили 14,6-дюймовый информационно-развлекательный дисплей и 12,3-дюймовую панель приборов. В список оснащения входят адаптивный круиз-контроль, автоматическая парковка и камеры кругового обзора.

В интерьере установлены два больших дисплея Фото: Gasgoo

Минимальный дорожный просвет пикапа составляет 239 мм. Он способен преодолевать брод глубиной до 900 мм.

GWM Shanhai Cannon Performance оснащен 3,0-литровым турбированным бензиновым двигателем V6 мощностью 354 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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GWM Shanhai Cannon Performance поступит в продажу в Китае уже в этом месяце. Ожидается, что начальная стоимость пикапа составит около 300 000 юаней (41 100 долларов).

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