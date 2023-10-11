Great Wall презентували 354-сильний пікап з брутальним дизайном (фото)

GWM Shanhai Cannon Performance є зарядженою версією китайського пікапа. Новинка оснащена 354-сильним турбованим двигуном V6.

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У Китаї представили заряджену версію пікапа GWM Shanhai Cannon. Модифікація Performance має кілька відмінностей від стандартної моделі. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

GWM Shanhai Cannon заснований на рамній платформі GWM P71. Це найрозкішніший пікап у модельному ряду бренду.

Заряджена версія отримала кілька нових позашляхових компонентів, включно з передньою лебідкою і шноркелем. Також з'явилися нові чорні колісні диски з позашляховими шинами та фіксовані бічні пороги.

GWM Shanhai Cannon Performance має кілька зовнішніх відмінностей від стандартного пікапа Фото: Gasgoo

Підвіска пікапа також була доопрацьована. Тепер він здатний впоратися з суворим бездоріжжям завдяки системі повного приводу BorgWarner 4A+LOCK з блокуванням переднього і заднього диференціалів.

В інтер'єрі розмістили 14,6-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей і 12,3-дюймову панель приладів. У список оснащення входять адаптивний круїз-контроль, автоматичне паркування і камери кругового огляду.

В інтер'єрі встановлено два великі дисплеї Фото: Gasgoo

Мінімальний дорожній просвіт пікапа становить 239 мм. Він здатний долати брід глибиною до 900 мм.

GWM Shanhai Cannon Performance оснащений 3,0-літровим турбованим бензиновим двигуном V6 потужністю 354 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

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GWM Shanhai Cannon Performance надійде в продаж у Китаї вже цього місяця. Очікується, що початкова вартість пікапа становитиме близько 300 000 юанів (41 100 доларів).

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