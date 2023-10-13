Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

BYD випустить недорогий і економічний клон пікапа Ford (фото)

Пікап BYD, новий BYD, китайський пікап
Фото: CarNewsChina | Дизайн передньої частини виконаний у дусі Ford F-150

Новий BYD вирізняється брутальним дизайном у дусі Ford F-150. Китайський пікап оснастять 489-сильною гібридною установкою.

Related video

Перший пікап BYD розсекречено перед прем'єрою на патентних зображеннях. Нову рамну модель мають презентувати до кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

новий BYD, Пікап BYD, китайський пікап Fullscreen
Модель запропонують у чотиридверному виконанні
Фото: CarNewsChina

Новий BYD сягає приблизно 5,3 м у довжину і близько 1,8 м завширшки. Китайський пікап запропонують виключно в чотиридверній версії.

Важливо
На європейський ринок виходить стильний електромобіль BYD із запасом ходу 570 км (фото)
На європейський ринок виходить стильний електромобіль BYD із запасом ходу 570 км (фото)

Рамний пікап вирізняється брутальним незграбним дизайном із високим капотом, масивними бамперами і розширеними крилами. Решітка радіатора і великі фари з С-подібними ходовими вогнями виконані в дусі Ford F-150.

гібрид BYD, BYD, новий BYD, китайський пікап Fullscreen
Пікап отримає 489-сильну гібридну установку
Фото: CarNewsChina

Салон авто раніше розсекретили на відео з його прототипом. Китайський пікап отримає невеликий віртуальний щиток приладів, великий тачскрін мультимедіа і проекцію даних на лобове скло.

Новий BYD буде гібридом, що підзаряджається, як і всі рамні моделі марки. Його оснастять 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою і парою електромоторів сумарною потужністю 489 к. с. Пікап буде повнопривідним і зможе пересуватися на електротязі.

Раніше Фокус розповідав про брутальний 354-сильний пікап Great Wall з багатим оснащенням.

Також ми писали про новий рамний пікап Isuzu, який має шанси з'явитися в Україні.