В Украину привезли новейший недорогой спорткар Toyota (фото)

Toyota GR86 — компактное заднеприводное купе, разработанное совместно с Subaru. Спорткар оснащен 235-сильным оппозитным мотором и разгоняется до 100 км/ч за 6,3 с.

В Украине появилась новая Toyota GR86. Компактное спорткупе продемонстрировали на фестивале Kyiv Car Fest в Киеве. Фото автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Конкретно этот спорткар Toyota выпущен в 2022 году и доработан для соревнований Time Attack. Тюнинг Toyota GR86 включает аэродинамический обвес, новый капот и увеличенный задний спойлер.

Спорткар подготовили к гонкам Time Attack Фото: Topcars UA

Новая Toyota GR86 – по сути, является вторым поколением знаменитой модели GT86. Купе переименовали, чтобы подчеркнуть участие в его разработке спортивного подразделения Gazoo Racing. Впрочем, и Subaru по-прежнему участвовали в создании модели и выпускают ее брата-близнеца BRZ. Именно эта компания разработала 2,4-литровую оппозитную четверку на 235 л. с.

Спорткар Toyota способен разогнаться до 100 км/ч за 6,3 с, а его максимальная скорость составляет 226 км/ч. На выбор предложены 6-ступенчатые механическая и автоматическая КПП.

Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 8,3 с и развить 220 км/ч Фото: Topcars UA

Заднеприводное купе Toyota GR86 – самая доступная спортивная модель марки: она стоит от 29 000 долларов.

Ранее Фокус рассказывал, что на рынок вышел новый премиальный кроссовер Toyota с расходом 4,7 л на 100 км.

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