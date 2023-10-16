Гость из 60-х: в Украине заметили культовый спорткар Chevrolet Camaro (фото)

Chevrolet Camaro является одним из самых известных маслкаров в мире. Спорткар оснащен 300-сильным двигателем и способен развивать скорость до 215 км/ч.

В Киеве заметили раритетный спорткар Chevrolet Camaro 1969 года выпуска. Автомобиль имеет отличное состояние и не нуждается в ремонте. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Спорткар Chevrolet Camaro выпускается с 1966 года. Уже с 2024 года модель снимут с производства, из-за чего подержанные экземпляры могут вырасти в цене.

Первое поколение маслкара производилось с 1966 до 1970 года. Спорткар является прямым конкурентом Ford Mustang и Dodge Challenger, которые считаются одними из лучших моделей в своем классе.

Замеченный в Киеве экземпляр окрашен в белый цвет. Внешний вид дополняют декоративные полосы красного цвета.

Chevrolet Camaro SS окрашен в белый цвет Фото: Topcars UA

Спорткар выполнен в заряженной версии SS. Внешне она отличается передним сплиттером, измененным капотом и наличием заднего спойлера.

Chevrolet Camaro имеет опциональный пакет SS Фото: Topcars UA

Под капотом расположен 5,7-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 300 л.с. и 515 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 3-ступенчатой АКПП или 4-ступечатой механической КПП.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 8 секунд. Максимальная скорость составляет 215 км/ч.

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