Пыльные раритеты: обнаружена заброшенная коллекция американских ретро-авто (видео)

В коллекции собраны винтажные американские автомобили 50-х и 60-х годов. Среди них есть редкие и ценные модели.

В США нашли ничейную коллекцию старинных автомобилей. Десяток машин стоят заброшенными на старом складе. Видео с ними появилось на Youtube-канале Classic Car Rescue.

Dodge Charger 1968 года Фото: скриншот / YouTube

Судя по толстому слою пыли и грязи на авто, они стоят на складе не один десяток лет. Некоторые машины покрылись пятнами ржавчины, у других – пришла в негодность внутренняя отделка. Хотя отдельные автомобили весьма неплохо сохранились.

Автомобили покрыты толстым слоем пыли Фото: скриншот / YouTube

В коллекции собрали сразу пять редких Edsel, среди которых – и раритетный кабриолет. Эта марка концерна Ford, названная в честь сына Генри Форда, Эдсела, существовала недолго – с 1958 по 1960 годы.

Ценными являются Dodge Charger 1967 и 1968 годов, причем более поздняя модель является заряженной — оснащена 7,2-литровым 375-сильным V8 и 3-ступенчатой автоматической КПП. Такой Charger разгонялся до 100 км/ч за 6,5 с.

Кроме того, в коллекции идентифицировали роскошный седан Chrysler New Yorker и заднемоторное купе Chevrolet Corvair. Теперь автомобили отправят на реставрацию.

Ранее Фокус рассказывал, что американец собрал коллекцию из 80 автомобилей одной модели.

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