Любовь до фанатизма: американец собрал более 80 автомобилей одной модели (видео)

В коллекции собраны Ford Crown Victoria, выпущенные с 1998 по 2012 годы. Среди них есть редкие версии модели и специализированные модификации для полиции и ФБР.

Related video

В американском штате Нью-Йорк существует очень интересная и нестандартная автоколлекция. Она практически полностью состоит из машин одной модели – Ford Crown Victoria третьего поколения. Ей посвящено видео на Youtube-канале Limited Edition Motorcars.

Автомобили хранятся на улице и в павильонах Фото: скриншот / YouTube

Коллекционер Майк очень любит Ford Crown Victoria, причем настолько сильно, что собрал 83 таких седана, выпущенных с 1998 по 2012 годы. Их суммарная стоимость превышает миллион долларов. Они хранятся в больших павильонах и на улице.

В коллекции есть полицейские версии модели Фото: скриншот / YouTube

Большинство Ford Crown Victoria – в очень хорошем состоянии и с небольшим пробегом. Майк собрал автомобили всех годов выпуска, а также по машине из каждого американского штата.

Важно

Капсула времени за $300 000: обнаружен редкий Ford Mustang 60-х в новом состоянии (фото)

В коллекции собраны и редкие модели в богатой комплектации с цифровой панелью приборов. Кроме того, в собраны специальные полицейские Ford Crown Victoria, а также авто для ФБР.

Ford Crown Victoria был последним рамным седаном в мире. Большое заднеприводное авто длиной 5,4 м оснащали 4,6-литровым V8 мощностью от 200 до 235 л. с.

Ранее Фокус рассказывал про крупнейшую коллекцию редких спортивных Porsche.

Также мы писали про заброшенную коллекцию из 230 автомобилей.