Седан Audi A6 превратили в нестандартный внедорожник без дверей и крыши (фото)

В этом авто трудно узнать оригинальный седан Audi A6 1995 года выпуска. Автомобиль получил множество улучшений, в том числе доработанную подвеску и новые детали кузова.

В Польше седан Audi A6 1995 года превратили в необычный внедорожный багги. От многих деталей кузова избавились, а колесную базу укоротили. Подробности об авто рассказали в объявлении на Facebook.

В этом автомобиле трудно узнать оригинальный Audi A6. Спереди установлены фары и бампер от Audi A4, а решетка радиатора взята от заряженной модели RS4.

Спереди установлены фары и бампер от Audi A4 Фото: Facebook

Задняя часть также частично позаимствована от Audi A4. Также сзади установили большой спойлер.

Задние фары были взяты от Audi A4 Фото: Facebook

От боковых дверей и крыши седана решили избавиться. Вместо них предусмотрен каркас безопасности. Благодаря этому автомобиль стал значительно легче.

Подвеска седана стала значительно выше. Помимо этого Audi A6 получил расширенные колесные арки и новые колесные диски, которые обуты в шины Dunlop SP Winter Sport размером 245/50R18.

Интерьер остался почти в нетронутом виде. Внутри присутствует отделка из кожи, а стандартные сиденья заменили на спортивные кресла.

Внутри появились спортивные сиденья Фото: Facebook

Внедорожник оснащен стандартным 2,8-литровым двигателем V6 мощностью 193 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач и дополнен системой полного привода Quattro.

Автомобиль обладает неплохим состоянием и не нуждается в ремонте. Его продали на площадке Facebook Marketplace за 19 900 польских злотых (4614 долларов).

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