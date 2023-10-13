Яркий дизайн и 715 сил: компактный спорткар BMW получил стильный тюнинг (фото)

BMW M2 от Manhart способен развивать скорость свыше 300 км/ч. Помимо этого спорткар получил доработанные тормоза и подвеску, а также множество косметических улучшений.

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Немецкое тюнинг-ателье Manhart модифицировало спорткар BMW M2 (F87). Купе получило новый кузовной обвес, улучшенный двигатель и другие доработки. Об этом рассказали на сайте тюнера.

BMW M2 от Manhart отличается необычным окрасом черно-бирюзового цвета. Внешний вид дополняют новые 20-дюймовые колесные диски Concave One, которые обуты в шины размером 265/25 спереди и 295/25 сзади.

Спереди появился увеличенный сплиттер и новый капот. Также тюнеры немного изменили боковые зеркала заднего вида.

Спереди установлен увеличенный сплиттер Фото: Manhart

Сзади установили массивное антикрыло. Помимо этого карбоновый диффузор стал больше.

Сзади расположено большое антикрыло Фото: Manhart

В интерьере появились спортивные сиденья Recaro Sportster CS с каркасом безопасности. Внутри присутствуют контрастные акценты бирюзового цвета.

В интерьере установлен каркас безопасности Фото: Manhart

BMW M2 от Manhart оснащен 3,0-литровым турбированным двигателем мощностью 715 л.с. и 815 Нм крутящего момента. Максимальная скорость авто составляет более 300 км/ч.

Также спорткар получил выхлопную систему из нержавеющей стали. Благодаря этому двигатель стал звучать еще агрессивнее.

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На передней оси установлены тормозные диски диаметром 395 мм, а сзади — 380 мм. За доплату доступны карбоно-керамические тормоза.

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