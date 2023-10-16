Идеальный "Жук": неприметный Volkswagen Beetle 70-х продали по цене BMW 5 Series (фото)

За 44 года кабриолет Volkswagen Beetle проехал всего 2 километра. Автомобиль хранился в гараже и выглядит как новый.

В Великобритании на аукционе Car and Classic продали кабриолет Volkswagen Beetle 1979 года. За обычное, на первый взгляд, авто отдали 49 500 фунтов стерлингов ($60 000). Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Столь высокая цена обусловлена отличным состоянием Volkswagen Beetle — это так называемая капсула времени. Автомобиль не эксплуатировался, а его пробег на одометре — всего 2 км.

Это один из последних кабриолетов Volkswagen Beetle Фото: CarAndClassic

Удалось установить, что Volkswagen Beetle поставили в гараж сразу после покупки. Там он и пылился 44 года, но недавно владелец машины умер и его наследники решили ее продать.

Пробег VW Beetle составляет всего 2 км Фото: CarAndClassic

"Жук" покрыт слоем пыли, но идеально сохранился. На кузове нет ржавчины, а салон выглядит как новый. Двигатель VW Beetle чистый и без подтеков. Конечно же, у автомобиля родная резина.

Примечательно, что это один из последних кабриолетов Volkswagen Beetle, ведь в 1979 году версию с мягкой крышей сняли с производства. К тому же, в этот год выпустили очень мало авто с правым расположением руля.

Салон автомобиля отлично сохранился Фото: CarAndClassic

Кабриолет Volkswagen Beetle оснащен 1,6-литровой оппозитной четверкой мощностью 50 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП он способен развить 130 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине обнаружили 50-летний универсал ВАЗ без пробега.

Также мы писали про Ford Mustang 1969 года в состоянии нового авто.