Принадлежал Кернесу: в Украине сгорел редчайший немецкий спорткар (фото)

Первым владельцем Wiesmann GT MF4 был экс-мэр Харькова Геннадий Кернес. Спорткар выдержан в стиле 50-х годов и оснащен 367-сильным V8 от BMW.

В Украине огонь уничтожил очень редкий спорткар немецкой марки Wiesmann. В нашей стране зарегистрировано всего несколько таких купе в ретро-стиле. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Редкий спорткар не подлежит восстановлению Фото: supercars_ua

Раритетный Wiesmann GT MF4 выгорел дотла и не подлежит восстановлению. Обстоятельства и причины пожара пока неизвестны, но, по данным ТопЖира, не исключен поджог авто.

У этого Wiesmann GT MF4 интересная история, ведь его первым владельцем был бывший мэр Харькова Геннадий Кернес. Спорткар стал подарком на его 50-летие в 2009 году.

После смерти Геннадия Кернеса Wiesmann GT MF4 видели в Киеве Фото: topgir.com.ua

Авто Кернеса неоднократно видели в Харькове. После его смерти Wiesmann GT попадал в объективы папарацци уже в Киеве.

Немецкая компания Wiesmann известна своими мелкосерийными спортивными моделями в стилистике 50-х годов. Модель MF4 выпускали с 2003 по 2014 годы и предлагали в кузовах купе и кабриолет.

Спорткар выдержан в стилистике 50-х годов Фото: supercars_ua

Спорткар Wiesmann GT MF4 оснащен 4,8-литровым V8 от BMW мощностью 367 л. с. и 6-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с и развить 290 км/ч.

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