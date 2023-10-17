Агрессивный дизайн и цена $9500: рассекречен самый дешевый кроссовер Kia (фото)

Новый Kia Sonet изменится внешне и станет брутальнее на вид. Недорогой кроссовер предложат в бензиновых и дизельных версиях.

Опубликованы шпионские фото Kia Sonet 2024. Компактный бюджетный кроссовер на базе Hyundai Venue пройдет основательную модернизацию и поступит в продажу по цене примерно от $9500. Об этом сообщает сайт Autocar.

Дизайн Kia Sonet обновят в духе представленных недавно седана и хэтчбека K3. У автомобиля увеличена решетка радиатора, установлены новые Г-образные светодиодные фары и более массивный передний бампер, а фонари соединены светящейся диодной полосой.

Фонари соединены диодной вставкой Фото: Autocar

Размеры Kia Sonet 2024:

длина – 4110 мм;

ширина – 1790 мм;

высота – 1625 мм;

колесная база – 2500 мм.

Салон Kia Sonet не показали, но известно, что кроссовер получит улучшенный виртуальный щиток приборов и новые переключатели климат-контроля. Среди опций будут бесключевой доступ, парктроник, навигация с 10,25-дюймовым тачскрином, акустика Bose и беспроводная зарядка для смартфонов.

Г-образные фары являются светодиодными Фото: Autocar

Кроссовер Kia Sonet на разных рынках будут оснащать бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (84 л. с.), 1,5 л (115 л. с.) и 1,0 турбо (120 л. с.), а также 1,5-литровым 116-сильным турбодизелем. Для разных версий можно будет выбрать 6-ступенчатые механическую, роботизированную и автоматическую КПП, а также вариатор. Привод – только передний.

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