Спорткар будущего: Subaru представили свой первый заряженный электромобиль (фото)

Заряженный электрокроссовер Subaru Solterra STI может дебютировать уже в 2024 году. Ожидается, что эта версия будет значительно быстрее стандартной модели.

Электрокроссовер Subaru Solterra получит заряженную версию STI. Новинка может поступить в продажу уже в 2024 году. Об этом рассказали на сайте Best Car.

Спортивное подразделение STI в ближайшие годы сконцентрируется на производстве спортивных электромобилей. Первым проектом компании станет заряженная версия электрокроссовера Solterra.

Subaru Solterra STI отличается более агрессивным спортивным обвесом с красными акцентами на кузове. Также электрокроссовер получит новые легкосплавные колесные диски и некоторые другие доработки.

Subaru Solterra STI получит новые колесные диски Фото: BestCarWeb

Ожидается, что заряженная версия будет оснащена спортивной подвеской и будет немного ниже стандартного кроссовера. Помимо этого инженеры улучшат тормоза Solterra STI.

Subaru Solterra STI получит улучшенную подвеску Фото: BestCarWeb

Subaru Solterra оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 218 л.с. и 336 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,9 секунды, а максимальная скорость составляет 160 км/ч. Вероятнее всего, заряженная версия STI сможет похвастаться более мощной силовой установкой.

По слухам, спортивная модификация электрокроссовера может получить приставку STe, а не STI. Японский бренд уже подал заявку на такой товарный знак.

Ранее Фокус сообщал, что спорткар Subaru BRZ получил новую лимитированную версию Touge.