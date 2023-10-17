Презентован новый спортивный пикап Toyota для тяжелого бездорожья (фото)

Новый Toyota Hilux GR Sport II подготовили к бездорожью. Пикапу увеличили клиренс, усилили подвеску и установили специальные шины.

Пикап Toyota Hilux 2024 получил новую модификацию GR Sport II. Ее продажи на европейском рынке в начале 2024 года. Об это сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Фото: Toyota

Новичок является усовершенствованной версией Toyota Hilux GR Sport, который презентовали в 2022 году и доступен на украинском рынке. Пикап подготовлен к серьезному бездорожью.

Новый Toyota Hilux GR Sport II предложен исключительно в четырехдверном исполнении. От стандартного пикапа его можно отличить по особой решетке радиатора, пластиковым расширителям колесных арок и 17-дюймовым внедорожным шинам. Клиренс пикапа увеличен на 20 мм (до 247 мм), а угол въезда вырос до 30°. На кузове появился декор черного цвета.

Отделку салона разбавляет контрастная прострочка Фото: Toyota

Отделка салона разбавлена контрастной прострочкой, а на педалях и порогах появились металлические накладки. Кроме того, установлены спортивные сиденья и 8-дюймовый тачскрин мультимедиа.

Пикап Toyota Hilux GR Sport II комплектуют только 2,8-литровым турбодизелем и 6-ступенчатой автоматической КПП. В большинстве стран его мощность составляет 204 л. с., но для отдельных рынков предложат и 224-сильную версию.

Пикап получил спортивные кресла Фото: Toyota

Немало внимания уделили ходовой Toyota Hilux. Пикап получил усиленные пружины подвески и амортизаторы, а также увеличенные дисковые тормоза спереди и сзади.

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