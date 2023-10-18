В Украине заметили культовый американский спорткар 80-х в коллекционной версии (фото)

Chevrolet Corvette Collector Edition — лимитированная прощальная версия модели третьего поколения. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с и развить свыше 200 км/ч.

В Киеве на выставке Kyiv Car Fest показали классический Chevrolet Corvette третьего поколения. В Украине такие автомобили – большая редкость. Фото Corvette появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Модель третьего поколения ценится коллекционерами Фото: Topcars UA

Chevrolet Corvette Stingray третьей генерации выпускали с 1968 по 1982 годы и он очень ценится в наши дни. Конкретно этот спорткар – один из последних представителей этого поколения, ведь выпущен в 1982 году.

Мало того, это лимитированная прощальная версия Chevrolet Corvette Collector Edition. Таких купе со съемной крышей выпустили 6759.

Collector Edition — лимитированная версия Corvette Фото: Topcars UA

Дизайн Chevrolet Corvette C3 считается классическим и основные его черты сохранялись на более поздних моделях вплоть до начала ХХІ века. У авто длинный капот, выдвижные фары и четыре круглых фонаря.

Поначалу Corvette C3 оснащали двигателями мощностью 300-435 л. с., а мелкими сериями выпускали и 560-сильные версии. Однако топливный кризис 70-х и строгие эко-нормы резко снизили мощность модели.

Chevrolet Corvette 1982 года оснащен 5,7-литровым инжекторным V8 на 200 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с и развить 213 км/ч.

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