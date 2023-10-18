Рассекречен недорогой китайский внедорожник по цене Duster (фото)

Новый BAIC BJ30 стал крупнее и выразительнее на вид. Китайский внедорожник получил более мощный турбомотор на 185 сил.

Опубликованы первые фото BAIC BJ30 второго поколения. Китайский внедорожник должен дебютировать до конца нынешнего года и будет стоить около 15-17 тыс. долларов в базовой версии — на уровне Duster. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Как и другие внедорожники BAIC, BJ30 отличается угловатым дизайном с высоким капотом и вертикальными стойками крыши. У авто крупные диодные фары, соединенные стеклянной вставкой на месте решетке радиатора. Новая модель заметно крупнее предшественника.

Китайский внедорожник стал мощнее Фото: carscoops.com

Размеры BAIC BJ30 2024:

длина – 4730 мм;

ширина – 1910 мм;

высота – 1757 мм;

колесная база – 2820 мм.

Салон BAIC BJ30 не показали, но, скорее всего, он будет выдержан в стилистике старшей модели BJ40. Это значит, что внедорожник получит виртуальный щиток приборов и большой центральный тачскрин.

Фото: carscoops.com

Китайский внедорожник станет мощнее – его оснастят новым 1,5-литровым турбомотором на 185 л. с. Авто получит 8-ступенчатый автомат и подключаемый полный привод.

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