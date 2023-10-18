Автомобильный Октоберфест: на аукцион выставили коллекцию редких немецких авто (видео)
В коллекции собраны раритетные и необычные немецкие автомобили. На аукционе продадут модели Porsche, Mercedes, BMW и Volkswagen.
В США на аукцион Bring a Trailer выставлена большая коллекция немецких машин разных лет выпуска. С молотка уйдет 21 редкий автомобиль. Об этом сообщается на сайте аукциона.
Аукцион назвали Oktomotorfest – по аналогии с фестивалем Октоберфест. К тому же, его посвятили 75-летию Porsche, поэтому среди лотов больше всего авто именно этой марки.
Самым ценным является редкий Porsche 356A Speedster 1958 года с 1,6-литровым двигателем – средняя стоимость таких авто превышает 300 000 долларов. Также продаются купе и кабриолет Porsche 356, ранние Porsche 911, редкие 911 GT3, Turbo и Speedster.
Ценными являются купе BMW 503 1957 года и BMW M3 Evolution II 1988 года – их стоимость также исчисляется сотнями тысяч долларов.
Самый старый автомобиль в коллекции является и самым оригинальным – это миниатюрный Messerschmitt KR200 1955 года. Знаменитый немецкий производитель самолетов в 50-х выпускал и авто.
К редким авто относятся кабриолеты BMW Alpina B3 3.0 1994 года и BMW 2002 Baur 1972 года. Также продаются BMW 3,0 CS E9 и сразу три Mercedes SL разных поколений. Недорогой классикой считаются Volkswagen T1 и VW Golf Country.
Ранее Фокус рассказывал, что на аукционе распродадут самую большую коллекцию Porsche.
Также мы писали, что с молотка уйдет коллекция дорогих суперкаров.