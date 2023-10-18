Автомобильный Октоберфест: на аукцион выставили коллекцию редких немецких авто (видео)

В коллекции собраны раритетные и необычные немецкие автомобили. На аукционе продадут модели Porsche, Mercedes, BMW и Volkswagen.

В США на аукцион Bring a Trailer выставлена большая коллекция немецких машин разных лет выпуска. С молотка уйдет 21 редкий автомобиль. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Аукцион назвали Oktomotorfest – по аналогии с фестивалем Октоберфест. К тому же, его посвятили 75-летию Porsche, поэтому среди лотов больше всего авто именно этой марки.

Porsche 356A Speedster Porsche 911 Porsche 911 Speedster Messerschmitt KR200 BMW 503 BMW M3 Evolution II BMW 2002 Baur Mercedes E-Class Mercedes 280 SE

Самым ценным является редкий Porsche 356A Speedster 1958 года с 1,6-литровым двигателем – средняя стоимость таких авто превышает 300 000 долларов. Также продаются купе и кабриолет Porsche 356, ранние Porsche 911, редкие 911 GT3, Turbo и Speedster.

Ценными являются купе BMW 503 1957 года и BMW M3 Evolution II 1988 года – их стоимость также исчисляется сотнями тысяч долларов.

Самый старый автомобиль в коллекции является и самым оригинальным – это миниатюрный Messerschmitt KR200 1955 года. Знаменитый немецкий производитель самолетов в 50-х выпускал и авто.

К редким авто относятся кабриолеты BMW Alpina B3 3.0 1994 года и BMW 2002 Baur 1972 года. Также продаются BMW 3,0 CS E9 и сразу три Mercedes SL разных поколений. Недорогой классикой считаются Volkswagen T1 и VW Golf Country.

Ранее Фокус рассказывал, что на аукционе распродадут самую большую коллекцию Porsche.

Также мы писали, что с молотка уйдет коллекция дорогих суперкаров.