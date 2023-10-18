Эксперты назвали надежные спорткары с пробегом по доступной цене (фото)

В рейтинг вошли 10 спортивных моделей, которые во многом превосходят конкурентов. Эти спорткары имеют высокий уровень надежности.

Американские эксперты назвали лучшие спортивные автомобили с пробегом по доступной цене. Также эти модели отличаются высоким уровнем надежности. Рейтинг опубликовали на сайте HotCars.

Автомобилисты любят спорткары за их приятную управляемость и мощные двигатели. Такие авто дарят намного больше эмоций от вождения, чем стандартные модели.

В рейтинг вошли 10 спорткаров с пробегом, которые можно купить в США менее чем за $20 000. Эти автомобили редко выходят из строя.

ТОП-10 лучших бюджетных спорткаров с пробегом:

10. BMW 328i

BMW 328i предлагает приятную управляемость Фото: BMW

Средняя стоимость в США: 4 888 — 6 101 доллар

4 888 — 6 101 доллар Год выпуска: 2008

2008 Мощность и крутящий момент: 230 л.с. и 271 Нм

230 л.с. и 271 Нм Разгон от 0 до 100 км/ч: 6,5 секунды

6,5 секунды Максимальная скорость: 209 км/ч

BMW 328i не такая быстрая модификация как M3, но эта модель также предлагает приятную управляемость и богатое оснащение. Помимо этого 3,0-литровый атмосферный двигатель радует своей надежность.

9. Mazda MX-5

Mazda MX-5 выделяется отточенной управляемостью Фото: Mazda

Средняя стоимость в США: 6 009 — 7 924 доллара

6 009 — 7 924 доллара Год выпуска: 2008

2008 Мощность и крутящий момент: 166 л.с. и 190 Нм

166 л.с. и 190 Нм Разгон от 0 до 100 км/ч: 7,2 секунды

7,2 секунды Максимальная скорость: 215 км/ч

Mazda MX-5 выделяется отточенной управляемостью и стильным дизайном. Еще одним преимуществом модели является надежный 2,0-литровый атмосферный двигатель.

8. Audi TT

Audi TT доступен с полным приводом Фото: Audi

Средняя стоимость в США: 7 429 — 9 086 долларов

7 429 — 9 086 долларов Год выпуска: 2008

2008 Мощность и крутящий момент: 200 л.с. и 280 Нм

200 л.с. и 280 Нм Разгон от 0 до 100 км/ч: 6,9 секунды

6,9 секунды Максимальная скорость: 209 км/ч

Audi TT второго поколения является одним из немногих компактных спорткаров, который доступен с полным приводом. Тем не менее даже базовая версия с передним приводом способна подарить множество положительных эмоций от вождения.

7. BMW Z4 3.0i

BMW Z4 имеет богатое оснащение Фото: BMW

Средняя стоимость в США: 9 380 — 11 087 долларов

9 380 — 11 087 долларов Год выпуска: 2007

2007 Мощность и крутящий момент: 215 л.с. и 250 Нм

215 л.с. и 250 Нм Разгон от 0 до 100 км/ч: 6,5 секунды

6,5 секунды Максимальная скорость: 240 км/ч

BMW Z4 предлагает стильный дизайн, приятную управляемость и богатое оснащение. Помимо этого спорткар оснащается надежными двигателями, которые редко выходят из строя.

6. Scion FR-S/Toyota GT 86/Subaru BRZ

Toyota GT 86 предлагает приятную управляемость Фото: Toyota

Средняя стоимость в США: 10 025 — 11 772 доллара

10 025 — 11 772 доллара Год выпуска: 2013

2013 Мощность и крутящий момент: 200 л.с. и 205 Нм

200 л.с. и 205 Нм Разгон от 0 до 100 км/ч: 6,9 секунды

6,9 секунды Максимальная скорость: 230 км/ч

Модели Scion FR-S, Toyota GT 86 и Subaru BRZ не такие быстрые, как многие конкуренты, но их управляемость компенсирует это. Спорткар дарит много положительных эмоций во время вождения, а его атмосферный оппозитный двигатель способен беспроблемно прослужить долгие годы.

5. Hyundai Genesis Coupe

Hyundai Genesis Coupe так и не стал популярным спорткаром Фото: Hyundai

Средняя стоимость в США: 11 863 — 14 204 доллара

11 863 — 14 204 доллара Год выпуска: 2015

2015 Мощность и крутящий момент: 348 л.с. и 400 Нм

348 л.с. и 400 Нм Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,8 секунды

5,8 секунды Максимальная скорость: 240 км/ч

Hyundai Genesis Coupe не стал бестселлером бренда, но эта модель доказала, что южнокорейская компания способна создавать отличные спортивные авто. Это заднеприводный спорткар с надежным двигателем и трансмиссией, который превосходит по динамике многих конкурентов.

4. Nissan 350Z

Nissan 350Z оснащен мощным двигателем V6 Фото: Nissan

Средняя стоимость в США: 11 999 — 13 850 долларов

11 999 — 13 850 долларов Год выпуска: 2008

2008 Мощность и крутящий момент: 306 л.с. и 363 Нм

306 л.с. и 363 Нм Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,2 секунды

5,2 секунды Максимальная скорость: 250 км/ч

Nissan 350Z не только имеет стильный дизайн, но и мощный атмосферный двигатель V6. При этом эксперты рекомендуют выбирать модель младше 2007 года, так как она отличается высоким уровнем надежности.

3. BMW 228i

BMW 228i компактнее многих конкурентов Фото: BMW

Средняя стоимость в США: 14 942 — 17 071 доллар

14 942 — 17 071 доллар Год выпуска: 2015

2015 Мощность и крутящий момент: 241 л.с. и 350 Нм

241 л.с. и 350 Нм Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,3 секунды

5,3 секунды Максимальная скорость: 250 км/ч

Самый компактный спорткар BMW предлагает такую же приятную управляемость, как и "старшие" модели. Тем не менее он дешевле и имеет стильный дизайн.

2. Pontiac Solstice GXP

Pontiac Solstice GXP отличается необычным дизайном Фото: Pontiac

Средняя стоимость в США: 11 940 — 14 649 долларов

11 940 — 14 649 долларов Год выпуска: 2009

2009 Мощность и крутящий момент: 260 л.с. и 353 Нм

260 л.с. и 353 Нм Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,4 секунды

5,4 секунды Максимальная скорость: 229 км/ч

Pontiac Solstice GXP отличается необычным дизайном и имеет приятную управляемость. Также эта модель оснащается надежным двигателем, который редко выходит из строя.

1. Ford Mustang EcoBoost

Ford Mustang EcoBoost оснащен надежным двигателем Фото: Ford

Средняя стоимость в США: 17 286 — 19 437 доллар

17 286 — 19 437 доллар Год выпуска: 2017

2017 Мощность и крутящий момент: 310 л.с. и 434 Нм

310 л.с. и 434 Нм Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,7 секунды

5,7 секунды Максимальная скорость: 250 км/ч

Многие владельцы Ford Mustang с 2,3-литровым двигателем EcoBoost редко сталкиваются с поломками. Этот мотор способен прослужить сотни тысяч км.

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