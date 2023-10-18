В Германии обнаружен заброшенный автосалон с нетронутыми Ford 80-х годов (видео)

Автосалон Ford не работает уже почти 40 лет, но в его помещении остались машины. Ford Fiesta, Escort и Sierra не проехали ни одного километра и стали капсулами времени.

В немецком городе Ингольштадт находится целый заброшенный автосалон Ford. Он не работает с середины 80-х годов, но при этом сохранилось не только само здание, но и автомобили в нем. Видео с автосалоном появилось на Youtube-канале Auto Retro.

Ford Sierra Фото: скриншот / YouTube

Удалось выяснить, что автосалон закрылся почти 40 лет назад после смерти его владельца. Его вдова не захотела заниматься автобизнесом, но при этом решила сохранить шоурум с машинами. Некоторое время она даже поддерживала помещение в порядке, однако теперь женщина в доме престарелых и за автосалоном никто не смотрит.

Ford Escort Фото: скриншот / YouTube

Внутри остались шесть машин. Три из них – Ford Sierra в кузовах хэтчбек и универсал. Также в шоуруме стоят компактный Ford Fiesta, хэтчбек Ford Escort и его версия Orion в кузове седан.

Эти Ford никогда не ставили на учет. Машины в новом состоянии и без пробега, а на их сиденьях сохранились целлофановые чехлы – они стали капсулами времени. Эти модели нельзя назвать редкими или особенными, поэтому пока они не нужны никому и продавать их не спешат.

Примечательно, что это не единственный подобный автосалон в Европе. Заброшенные шоурумы с машинами в новом состоянии есть в Бельгии и Франции.

Также Фокус сообщал, что в Польше нашли два десятка ВАЗ 2000-х без пробега — они годами пылились на складе.