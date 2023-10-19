Самый большой кроссовер Hyundai получил особую "затемненную" версию (фото)

Hyundai Palisade Calligraphy Black Ink стал новой флагманской комплектацией трехрядного кроссовера. Новинка отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера.

Трехрядный кроссовер Hyundai Palisade обновился для 2024 модельного года. Автомобиль получил несколько изменений, а также новую комплектацию Calligraphy Black Ink. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

В линейку Hyundai Palisade 2024 года для рынка Австралии входят комплектации Elite, Calligraphy и Calligraphy Black Ink. Базовая версия кроссовера теперь доступна с меланжевой обивкой потолка, улучшенной шумоизоляцией, пассажирским сиденьем с электрорегулировками в ​​8 направлениях и рулем с подогревом.

Снаружи не произошло никаких изменений. Только комплектация Calligraphy Black Ink имеет уникальное оформление экстерьера.

Hyundai Palisade Calligraphy Black Ink отличается от других версий темной решеткой радиатора, а также черными вставками на бампере и нижней отделке боковых дверей. Помимо этого на крыше установлены рейлинги глянцево-черного цвета. Внешний вид дополняют 20-дюймовые колесные диски и логотипы на кузове черного цвета.

На кроссовер установлены новые колесные диски черного цвета Фото: Hyundai

В интерьере новая комплектация также имеет несколько отличий. Они включают черные замшевые сиденья и замшевую обивку потолка.

Hyundai Palisade Calligraphy Black Ink отличается уникальной отделкой интерьера Фото: Hyundai

Стоимость Hyundai Palisade Elite 2024 модельного года начинается с 42 455 долларов. За версию Calligraphy придется заплатить от 48 240 долларов, а Calligraphy Black Ink обойдется минимум в 48 890 долларов.

Кроссовер оснащается 3,8-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 291 л.с. и 355 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

За доплату доступен 2,2-литровый турбодизель мощностью 200 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Он также работает в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП.

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