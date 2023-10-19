Капсула времени: обнаружен самый редкий спорткар Ford почти без пробега (фото)

Ford RS200 Evolution был выпущен тиражом всего в 24 экземпляра. Спорткар имеет полный привод и оснащен 600-сильным турбированным двигателем.

На аукцион Bring a Trailer выставили спорткар Ford RS200 Evolution 1986 года выпуска. Пробег автомобиля составляет всего 600 км. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Ford RS200 был создан для омологации в гонках ралли Группы B. Всего было изготовлено 200 экземпляров для дорого общего пользования, но версия Evolution является еще более редкой. Она ограничена тиражом в 24 единицы.

Ford RS200 Evolution имеет короткую колесную базу в 2530 мм и двигатель, который расположен посередине. Благодаря этому спорткар отлично справляется со сложными поворотами.

На авто установлены 16-дюймовые легкосплавные колесные диски Speedline. Они обуты в шины размером 225/50.

Ford RS200 Evolution получил 16-дюймовые колесные диски Фото: Bring a Trailer

В интерьере размещены два спортивных сиденья с обивкой красного цвета. В список оснащения входят кассетный плеер Pioneer, радио. Внутри установлен переключатель, который позволяет менять распределение крутящего момента по осям в реальном времени.

Внутри установлены два спортивных сиденья Фото: Bring a Trailer

У спорткара нет ABS и других электронных помощников. Из-за этого управлять таким авто смогут только подготовленные водители.

Этот Ford RS200 Evolution принадлежал экс-гонщику "Формулы-1" Иннесу Айрленду. Сперва спорткар находился в США, после чего в 2014 году его отправили в Великобританию. Еще спустя два года автомобиль экспортировали обратно в Штаты.

Спорткар оснащен 2,1-литровым турбированным двигателем Cosworth мощностью около 600 л.с. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 3,2 секунды. Максимальная скорость составляет свыше 200 км/ч.

Торги за Ford RS200 Evolution заканчиваются через четыре дня. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 180 000 долларов.

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