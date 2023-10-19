Новая жизнь классики: раритетный Toyota Land Cruiser превратили в электрокар (фото)
В Японии восстановили раритетный Toyota Land Cruiser J60 1980-х годов и заменили двигатель на электромотор. Автомобиль также получил несколько внешних модификаций.
Японские тюнеры из компаний Tonox и Flex модифицировали раритетный внедорожник Toyota Land Cruiser J60. Оригинальный двигатель авто заменили на электромотор. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Изначально этот Toyota Land Cruiser J60 был в ужасном состоянии. Кузов авто пострадал от коррозии, а также получил несколько повреждений.
Сперва мастера разобрали внедорожник и заменили все сломанные детали. Рама авто была восстановлена и перекрашена, как и кузов.
Спереди появились новые светодиодные фары и хромированные вставки на решетке радиатора. Также на внедорожник установили новые колесные диски Renoca.
Toyota Land Cruiser J60 получил электромотор и аккумуляторную батарею, которая расположена в задней части авто. Тюнеры не стали раскрывать характеристики обновленного внедорожника.
Внедорожник способен передавать крутящий момент на задние, либо на все четыре колеса. Для этого в интерьере разместили переключатель.
Целью проекта было показать, что срок службы старого автомобиля можно продлить, отреставрировав его и установив электрическую силовую установку. Готовый автомобиль продемонстрируют на Японской выставке мобильности 2023 года.
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