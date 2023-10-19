От 20 000 евро: Citroen, Fiat и Opel выпустят на рынок недорогие электромобили (фото)

Концерн Stellantis выпустит новую линейку недорогих электрокаров. Среди них будут компактные городские модели и кроссоверы стоимостью от 20-25 тысяч евро.

У нового Citroen e-C3 вскоре появятся родственники. Доступный электромобиль станет первенцем в новом семействе бюджетных "зеленых" моделей. Об этом заявил представитель концерна Stellantis Рено Турте изданию Automotive News Europe.

Преемник Citroen C3 Aircross Фото: Stellantis

Рено Турте руководил разработкой архитектуры Smart Car Platform, на которой построен электромобиль Citroen e-C3. Эту платформу будут использовать сразу семь электрических моделей Stellantis и о некоторых из них уже есть информация.

В частности, вскоре у Citroen e-C3 появится более крупный собрат – его изображения показали на презентации электрокара. Известно, что это будет 4,3-метровый семиместный электрокроссовер, который придет на смену Citroen C3 Aircross.

Новый Opel Crossland Фото: carscoops.com

Его близким родственником станет новый Opel Crossland второго поколения, который дебютирует в 2024 году. Он также станет электрическим кроссовером и подрастет в размерах.

Третья модель, о которой известно на данный момент, — это новый Fiat Panda. Электрокар презентуют в июле 2024 года и приурочат к 125-летию Fiat. По размерам и характеристикам он будет сопоставим с Citroen e-C3.

Прототип нового Fiat Panda Фото: Stellantis

Производство авто на архитектуре Smart Car Platform наладят на предприятии в Словении. В перспективе также возможен их выпуск на заводе в Марокко. Самые доступные электрокары будут стоить примерно от 20 000 евро, как базовый Citroen e-C3, а стартовая цена более дорогих моделей составит примерно 25 000 евро.

Ранее Фокус рассказывал, что бренд DS выпустит пять новых электрических моделей.

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