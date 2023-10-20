Знаменитый спортивный Ford за $100 000 ржавеет заброшенным во дворе дома (видео)

Ford Sierra RS Cosworth — редкая заряженная версия массовой модели. Хэтчбек оснащен 224-сильным турбомотором и способен развить 240 км/ч.

В Великобритании обнаружен заброшенный Ford Sierra RS Cosworth. Культовый заряженный хэтчбек стоит под открытым небом в саду на заднем дворе дома. Находке посвятили видео на Youtube-канале IMSTOKZE.

Заряженная модель оснащена 224-сильным турбомотором Фото: скриншот / YouTube

У автомобиля есть владелец. Британец решил купить Ford Sierra RS Cosworth 7 лет назад и с тех пор не ездил на нем. У предыдущего владельца авто простояло еще 7 лет в гараже, поэтому суммарно оно уже 14 лет не эксплуатировалось.

Хэтчбек требует реставрации Фото: скриншот / YouTube

Машина закрыта целлофановыми чехлами, но от непогоды они не спасают. Ford Sierra RS Cosworth нуждается в реставрации. У британца есть еще несколько старых Ford, но они не столь ценные.

Модель выпущена тиражом в 5545 экземпляров и уже стала коллекционным раритетом. Цена Ford Sierra RS Cosworth легко превышает 100 000 долларов, а отдельные модели лимитированной серии RS500 стоят до 700 000 долларов.

Заряженный хэтчбек Ford оснащен 2,0-литровым 224-сильным турбомотором. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить 240 км/ч.

У Ford Sierra RS Cosworth также доработана ходовая и установлены увеличенные тормоза. От стандартного хэтчбека авто отличается обвесом и огромным антикрылом, а в салоне установлены спортивные кресла и руль.

Ранее Фокус рассказывал, что в Германии обнаружили целый заброшенный автосалон с Ford Sierra, Escort и Fiesta без пробега.

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