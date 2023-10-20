Конкурент Tesla: Chery показали роскошный электромобиль с необычным дизайном (фото)

iCar TI 01 отличается необычным дизайном экстерьера и передовыми технологиями. Новинка может стать флагманской моделью суббренда Chery.

Линейку электрических моделей iCar от Chery пополнит роскошный седан TI 01. Новинка получит необычный дизайн и инновационные технологии. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Бренд iCar выпускает только электрические модели, которые ориентированы на молодую аудиторию. Сейчас в него входят электрокары в ценовом диапазоне от 150 000 до 400 000 юаней (от 20 500 до 54 670 долларов).

Спереди iCar TI 01 установлена раздельная оптика с T-образными дневными ходовыми огнями. На бампере расположен широкий воздухозаборник.

Спереди разместили T-образные фары Фото: Weibo

Сзади разместили необычные вертикальные фонари. Стоп-сигнал расположен по центру бампера.

Сзади установлены вертикальные фонари Фото: Weibo

У электромобиля нет заднего стекла. Вместо это предусмотрена панорамная крыша. Боковые зеркала заднего вида заменяют камеры.

На крыше установлен лидар. Благодаря ему электрокар будет поддерживать систему автономного управления.

Технические характеристики и ценовой диапазон iCar TI 01 пока не разглашаются. Первые подробности о новинке станут известны позже.

Ранее Фокус рассказал, что Chery представили электрический седан Exeed Sterra ES.