Lada, "Москвич" и "Буханка": в РФ составили список разрешенных авто для чиновников (фото)

Чиновниками в РФ разрешили покупать только автомобили российских и китайских брендов с высокой степенью локализации. Далеко не все они являются дешевыми.

В России вводится запрет на покупку иномарок для чиновников. Минпромторг даже подготовил список моделей, на которых им разрешается ездить. Об этом сообщает РБК.

В список попали только 6 российских и китайских марок:

Lada – Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend;

УАЗ – Patriot, Hunter, "Пикап", "Профи", СГР ("Буханка");

Aurus – Senat, Komendant;

"Москвич" – 3, 3е, 6;

Evolute – I-Pro, I-Joy, I-Sky;

Haval – Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.

Сообщается, что чиновники в РФ смогут приобрести исключительно модели российской сборки с высокой степенью локализации. Закупка нелокализованных машин возможна только по спецразрешению.

Впрочем, в перечне есть новые "Москвичи", которые являются китайскими JAC. Их нельзя назвать локализированными, ведь машинам фактически только прикручивают колеса на московском предприятии.

Далеко не все авто чиновников являются дешевыми. К примеру, представительские Aurus стоят свыше 300 000 долларов, поэтому об экономии бюджетных средств речь не идет. Приобретенные ранее авто будут заменяться после исчерпания их ресурса.

Напомним, что отказаться от иномарок от российских чиновников потребовал Владимир Путин – он призвал поддержать местных производителей.

Также Фокус сообщал, что в РФ решили запретить покупать иномарки и в такси, что вызвало недовольство у бизнеса.