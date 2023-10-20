Британский люкс: в Украине нашли заброшенным редкий седан Jaguar 90-х (фото)

Daimler Super V8 простоял на месте около 12 лет и покрылся толстым слоем пыли. Автомобиль отличается роскошным интерьером и мощным двигателем с компрессором.

В пригороде Днепра заметили редкий Daimler Super V8 1998 года выпуска. Это роскошная версия седана Jaguar XJ третьего поколения. Об этом сообщили на сайте ТопЖир.

Этот Daimler Super V8 простоял на месте около 12 лет. Автомобиль покрылся толстым слоем пыли, а его шины спущены.

Кузов авто покрылся пылью Фото: instagram.com/8cylinders.com.ua

Седан окрашен в белый цвет. Внешний вид дополняют хромированные вставки на кузове.

Седан не эксплуатировался около 12 лет Фото: instagram.com/8cylinders.com.ua

Daimler Super V8 сочетал в себе высокий уровень роскоши и динамику заряженного седана. Модель отличается премиальным интерьером с отделкой из кожи и дерева.

Автомобиль был куплен в Украине 1998 году. До недавнего времени он принадлежал одному владельцу.

Габариты Daimler Super V8:

длина — 5024 мм;

ширина — 1799 мм;

высота — 1314 мм;

колесная база — 2870 мм.

Daimler Super V8 оснащен 4,0-литровым компрессорным двигателем V8 мощностью 363 л.с. и 505 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,7 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

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