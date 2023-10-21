Land Cruiser, пикап и луноход: Toyota показала электрические модели будущего (фото)
Toyota готовит линейку новых "зеленых" моделей. В скором времени появятся электромобиль Toyota Land Cruiser, компактный электропикап, а также компактный городской скутер.
Toyota опубликовала изображения прототипов новых электромобилей. Их официально презентуют 25 октября на автосалоне Japan Mobility Show в Токио. Подробности новинок раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.
Toyota Land Cruiser Se
Как и обещали ранее, линейка Toyota Land Cruiser в 2025 году будет расширена новой электрической моделью. У авто мускулистый дизайн с высоким капотом, расширенными крыльями и изогнутой оконной линией.
Характеристики пока не раскрывают, но известно, что семиместный электромобиль Toyota Land Cruiser станет первой версией модели с несущим кузовом. По размерам он крупнее бензиновых собратьев и сопоставим с Toyota Grand Highlander.
Габариты Toyota Land Cruiser Se:
- длина – 5150 мм;
- ширина – 1990 мм;
- высота – 1705 мм;
- колесная база – 3050 мм.
Электропикап Toyota EPU
Новая Toyota EPU – электрическая альтернатива Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. У пикапа также несущий кузов и сдержанный дизайн. В салоне установлены руль-штурвал и два дисплея на передней панели. Toyota EPU станет одним из самых компактных электропикапов на рынке.
Размеры Toyota EPU:
- длина – 5070 мм;
- ширина – 1910 мм;
- высота – 1710 мм;
- колесная база – 3150 мм.
Toyota Space Mobility
В отличие от двух других моделей, новая Toyota Space Mobility не станет серийной в ближайшее время, но может появиться позже. Это прототип управляемого лунохода, хотя багги можно использовать и на нашей планете.
Двухместный электромобиль Toyota Space Mobility достигает 3460 мм в длину, 2175 мм в ширину и 1865 мм в высоту. У него открытые колеса и мощный каркас безопасности.
В движение багги приводят четыре электромотора. Луноход Toyota способен преодолевать 25-градусные подъемы и барьеры высотой до 50 см.
Кроме того, в Токио покажут складывающийся трехколесный электроскутер Toyota, электрическую инвалидную коляску, а также систему ручного управления авто без педалей.
Ранее Фокус рассказывал, что Toyota готовит самую мощную и быструю модель в своей истории.
Также мы писали, что в Украину привезли новейший недорогой спорткар Toyota.