Воры их ненавидят: названы автомобили, которые сложнее всего угнать (фото)

Некоторые автопроизводители уделяют отдельное внимание противоугонным системам своих моделей. Такие автомобили становятся настоящей пыткой для угонщиков.

Некоторые автомобили пользуются большой популярностью среди угонщиков. В этот раз американские эксперты назвали модели, которые сложнее всего угнать. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

В Страховом институте безопасности дорожного движения (IIHS) выделили десять моделей, которые редко угоняют в США. Их данные основаны на отчетах страховых компаний.

Чаще всего преступники угоняют старые автомобили, среди которых Honda Civic, Honda Accord и Nissan Altima, а также мощные спорткары Dodge Challenger и Charger. Помимо этого в антирейтинг вошли модели Kia и Hyundai из-за вирусных видео в TikTok, в которых подробно описан способ взлома этих авто.

В рейтинг автомобилей, которые сложнее всего угнать, в основном вошли модели с инновационными противоугонными системами. Это современные авто среднего и премиального ценовых сегментов.

Tesla предлагает несколько уровней безопасности для своих авто Фото: Tesla Motors

ТОП-10 автомобилей, которые сложнее всего угнать:

Tesla Model Y Volvo XC90 GMC Acadia Lexus UX Chevrolet Trailblazer Cadillac XT5 Buick Envision Land Rover Defender Nissan Leaf Mercedes-Benz GLE

Ранее Фокус писал, что в Торонто группа злоумышленников угнала дорогие Rolls-Royce и Bentley прямо из автосалона.