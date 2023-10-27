Их передадут Украине: Латвия готовит конфискацию авто на российских номерах

По данным латвийского парламента, авто на российских номерах смогут участвовать в дорожном движении в Латвии только транзитом на 24 часа.

В Латвии начнут процесс конфискации автомобилей с российской регистрацией и их последующей передачи Украине. Эти законодательные изменения были одобрены в первом чтении Сейма Латвии. Об этом говорится в сообщении латвийского парламента.

"Поправки к Закону о дорожном движении предусматривают конфискацию транспортных средств, зарегистрированных в России, если они не зарегистрированы в Латвии в установленный законом срок", – указано в сообщении.

Поправки вступят в силу через три месяца с момента их принятия. Кроме того, собственников автомобилей при их изъятии оштрафуют на сумму от 750 до 2000 евро.

Планируется, что поправки будут окончательно приняты и вступят в силу в середине ноября. То есть конфискацию российских автомобиле в Латвии могут начать с середины февраля.

Автомобили с российской регистрацией смогут участвовать в дорожном движении в Латвии только на транзитной основе в течение 24 часов. При въезде в страну владелец автомобиля с российской регистрацией обязан предоставить информацию о транспортном средстве и его водителе в специальной электронной системе.

Напомним, в Германии изымали авто на российских номерах летом 2023 года.

Также Фокус писал о запланированных санкциях на российские алмазы в Евросоюзе с 1 января 2024 года.