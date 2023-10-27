Единственный в своем роде: представлен самый редкий суперкар McLaren (видео)

McLaren P1 Spider создан в единственном экземпляре по заказу неназванного коллекционера. Гиперкар оснащен 916-сильной установкой и способен развивать скорость 350 км/ч.

Последний гиперкар McLaren P1 был выпушен еще 8 лет назад. Теперь британская компания Lanzante представила уникальную версию модели со съемной крышей. Об этом сообщили на сайте Motor1.

McLaren P1 выпускался с 2013 до 2015 года. Всего за три года было выпущено 375 экземпляров этой модели. Тем не менее все автомобили были изготовлены только с фиксированной крышей.

В Lanzante решили создать уникальный McLaren P1. В 2022 году компания взялась за доработку гиперкара и только сейчас был представлен результат.

От стандартного гиперкара McLaren P1 Spider отличается наличием съемной крыши. Создать такое авто и сохранить оригинальный дизайн было довольно непросто.

Инженерам удалось сохранить оригинальный дизайн McLaren P1 Фото: Lanzante

Инженерам пришлось модернизировать многие компоненты кузова гиперкара. Например, были доработаны передние крылья, двери, опоры из углеродного волокна и моторный отсек.

Порт для зарядки аккумуляторной батареи пришлось разместить в другом месте. Тем не менее развесовка по осям соответствует стандартной модели.

McLaren P1 оснащен гибридной установкой с 3,8-литровым турбированным двигателем V8 и электромотором суммарной мощностью 916 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Она работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,8 секунды. Максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Ранее Фокус рассказал, что немецкий художник Севин Паркер превратил гибридный суперкар McLaren Artura в яркий арт-объект.