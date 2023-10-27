Yamaha показала необычный "танцующий" байк-трансформер с автопилотом (видео)
Байк Yamaha Motoroid2 отличается футуристическим дизайном и может трансформироваться. Мотоцикл получил автопилот, а также функции распознавания лица и жестов.
В Токио на выставке Japan Mobility Show представили концептуальный мотоцикл Yamaha Motoroid2. На презентации байк продемонстрировал танец. Его показали в видео на Youtube-канале Yamaha.
Новая Yamaha Motoroid2 выглядит как пришелец из будущего. Обтекаемый мотоцикл получил диодную подсветку и может трансформироваться — складываться на парковке. В этом случае его кресло поднимается вертикально.
Yamaha Motoroid2 оснащена задним мотор-колесом. Специальная конструкция подвески позволяет заднему колесу поворачиваться независимо от переднего.
Мотоцикл Yamaha получил функцию идентификации лица, то есть он может распознавать владельца. Мало того, он оснащен инновационный автопилот.
Новая Yamaha Motoroid2 способна двигаться самостоятельно, занимать место на парковке и покидать его. Байк способен самостоятельно поддерживать равновесие.
Мотоцикл даже не имеет традиционного руля и ручки "газа". Управлять им можно посредством жестов – Yamaha их распознает. Именно благодаря этой функции байк и станцевал на презентации.
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