Ford Bronco превратили в необычный внедорожник на гусеницах (фото)

Ford Bronco Badlands получил доработанную внедорожную подвеску, кенгурятник и комплект гусениц. Благодаря модификациям автомобиль способен проехать где угодно.

Тюнеры доработали внедорожник Ford Bronco. Автомобиль получил множество модификаций, включая улучшенную подвеску и комплект гусениц. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Этот Ford Bronco Badlands окрашен в серый цвет. Внешний вид дополняют контрастные акценты лаймового цвета.

Внедорожник получил доработанную подвеску с увеличенным дорожным просветом. Также предусмотрены багажник на крыше и дополнительная светотехника. Спереди появился кенгурятник.

Внедорожник стал значительно выше Фото: Bring a Trailer

На автомобиль установлены 17-дюймовые колесные диски, которые обуты во внедорожные шины Falken Wildpeak A/T. Если их недостаточно, то в комплекте есть гусеницы, позволяющие проехать где угодно.

В интерьере установлены передние сиденья с отделкой из кожи Black Onyx, а также задний диван. В список оснащения входят адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, система камер с обзором на 360 градусов и беспроводная связь.

Внедорожник имеет богатое оснащение Фото: Bring a Trailer

Ford Bronco Badlands оснащен 2,3-литровым турбированным двигателем мощностью 300 л.с. Он работает в паре с 7-сутпенчатой механической коробкой переключения передач.

Этот уникальный внедорожник был продан на аукционе за 67 000 долларов. Автомобиль имеет пробег 2253 км.

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