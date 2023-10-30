BMW X6 на минималках: Fiat представил недорогой спортивный купе-кроссовер (фото)

Новый Fiat Fastback Abarth стал ярче на вид и интереснее в управлении. Кроссовер оснащен 180-сильным турбомотором и способен разогнаться до 100 км/ч за 7,6 с.

Линейку Fiat Fastback 2023 пополнила спортивная версия от Abarth. Заряженный купе-кроссовер презентовали в Бразилии и он уже поступает в продажу по цене от $32 000. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Fiat.

Сзади установлен заостренный спойлер Фото: Fiat

Как правило, тюнинг Fiat от Abarth подразумевает повышение мощности двигателя, однако это не тот случай. Кроссовер Fiat Fastback сохранил 1,3-литровый 180-сильный турбомотор.

Впрочем, автомобиль все же стал быстрее, ведь его 6-ступенчатую автоматическую КПП перенастроили и снабдили спортивным режимом. Время разгона до 100 км/ч сократилось на полсекунды – до 7,6 с.

Отделка салона разбавлена красными акцентами Фото: Fiat

Больше внимания в Abarth уделили ходовой. Новый Fiat Fastback получил более жесткие амортизаторы и увеличенные тормоза, а его рулевое управление перенастроены.

Отличить Fiat Fastback Abarth от стандартной модели можно по более агрессивному дизайну решетки радиатора и бамперов, заднему спойлеру, 18-дюймовым дискам и отсутствию пластикового внедорожного обвеса. Клиренс уменьшен до 215 мм. У кроссовера стремительный купеобразный силуэт в стиле BMW X6 и Infiniti QX55.

Внутри установлены спортивные кресла Фото: Fiat

Тюнинг Fiat Fastback включает и доработку интерьера. Появились спортивные кресла и руль, а отделка разбавлена красной прострочкой и вставками "под карбон". Авто обладает большим 516-литровымй багажником.

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