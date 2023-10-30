Роскошь за миллион: представлен самый дорогой Cadillac в истории (фото)

У Cadillac Celestiq Carmen роскошная внутренняя отделка и богатая комплектация. Электромобиль оснащен 600-сильной установкой, а его запас хода превышает 480 км.

Флагманский электромобиль Cadillac Celestiq получил ультраэксклюзивную версию Carmen. Роскошное авто оценили в 975 000 долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Электромобиль стоит 975 000 долларов Фото: General Motors

Напомним, что стандартный электрокар Cadillac Celestiq недешевый – авто ручной сборки стоит от $340 000 и является самой дорогой моделью в истории General Motors. Версия Carmen отличается эксклюзивной внутренней отделкой кожей, деревом и карбоном.

К тому же, новый Cadillac Celestiq Carmen предложен в максимальной комплектации. Она включает огромный 55-дюймовый дисплей на передней панели, панорамную крышу, систему полуавтономного вождения Super Cruise, 12,6-дюймовые мониторы для задних пассажиров, электроприводы всех сидений и дверей.

У Cadillac Celestiq Carmen особая внутренняя отделка Фото: General Motors

Электромобиль Cadillac Celestiq оснащен двумя моторами общей мощностью 600 л. с. и батареей емкостью 111 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и проехать свыше 480 км без подзарядки. Авто получило пневмоподвеску, адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы и управляемые задние колеса.

Для задних пассажиров установлены мониторы Фото: General Motors

Новый Cadillac Celestiq Carmen существует в одном единственном экземпляре. Он продается через рождественский каталог сети элитных универмагов Neiman Marcus. Следует отметить, что в стоимость авто входят экскурсия на предприятие Cadillac, а также благотворительное пожертвование на $25 000 на нужды Детройтской оперы.

Ранее Фокус сообщал, что на европейский рынок выходит первый электромобиль Cadillac.

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