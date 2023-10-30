Opel готовит спортивный электрический хэтчбек: первые подробности и фото

Opel Corsa GSe получит новый кузовной обвес и множество других доработок. Новинка может поступить в продажу в 2024 году по цене от $35 000.

Электрический хэтчбек Opel Corsa Electric получит заряженную модификацию GSe. Новинка станет быстрее стандартной модели. Об этом сообщили на сайте AutoExpress.

Название GSe (Grand Sport Electric) носят спортивные версии моделей Opel и Vauxhall. Corsa Electric станет первым электромобилем, который получит эту модификацию.

Ожидается, что заряженный хэтчбек получит более агрессивный кузовной обвес и новые колесные диски. Помимо этого новинку могут оснастить улучшенными тормозами.

Версия GSe будет основана на стандартном хэтчбеке Фото: Stellantis

Вероятнее всего, Opel Corsa GSe получит множество контрастных вставок на кузове. Крыша будет окрашена в черный цвет.

Opel Corsa GSe оснастят электромотором мощностью 156 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать менее 8 секунд, а максимальная скорость составит 150 км/ч.

На хэтчбек установят аккумуляторную батарею емкостью 51 кВт⋅час. Запас хода составит около 400 км на одном заряде.

Новый Opel Corsa GSe может поступить в продажу уже в 2024 году. Начальная стоимость модели составит около $35 000.

Ранее Фокус рассказал, что электромобиль Opel Rocks-e получил нестандартную модификацию.