На украинский рынок выходит новый Volkswagen Amarok: подробности и цена (фото)

Новый Volkswagen Amarok стал брутальнее и подрос в размерах. В салоне появились виртуальный щиток приборов и большой тачскрин.

В Украине стартуют продажи Volkswagen Amarok второго поколения. Пикап уже появился в нашей стране. Его подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Новый Volkswagen Amarok разработан совместно с Ford и делит рамную платформу с моделью Ranger, которая также выходит на украинский рынок. Пикап предложен в четырехдверной версии и подрос до 5350 мм в длину при колесной базе в 3270 мм.

Пикап подрос в размерах Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen Amarok 2023 стал агрессивнее – с массивными бамперами, высоким капотом и расширенными колесными арками. Стандартными являются светодиодные фары.

В салоне появились виртуальный щиток приборов и 10,1-дюймовый тачскрин портретного формата. В версии Life Premium в отделке использована комбинированная кожа, а водительское кресло получило электропривод. Цена Volkswagen Amarok в Украине стартует с 1 741 973 гривен.

В салоне появился большой портретный тачскрин Фото: Volkswagen

Пикап Volkswagen Amarok дебютировал с 2,0-литровыми турбодизелями на 170 и 205 л. с. Он доступен с 6-ступенчатой механической и 10-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Грузоподъемность авто выросла до 1160 кг, также можно буксировать 3,5-тонный прицеп.

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