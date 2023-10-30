Рекордсмены по надежности: автомобили с самым большим пробегом в мире (фото)

Эксперты назвали 10 автомобилей, которые преодолели более 1,6 млн км без замены двигателя. Среди них есть несколько неочевидных кандидатов в рекордсмены.

Некоторые автомобили способны проехать более миллиона километров без серьезных поломок. Эксперты показали авто-рекордсмены, которые удивляют своей надежностью. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.

Принято считать, что автомобили не способны проехать сотни тысяч километров без замены двигателя. Тем не менее есть множество водителей, которые доказали, что это возможно.

Эксперты выделили 10 автомобилей, которые преодолели более 1,6 млн километров без серьезных поломок. Среди них есть современные и раритетные модели.

ТОП-10 автомобилей с рекордным пробегом:

10. BMW 325i (1990 год)

BMW 325i купила компания Mobil Oil Фото: Mobil

Это купе BMW 325i купила компания Mobil Oil в 1990 году. Автомобиль использовался для внутренних тестов нового моторного масла.

Всего автомобиль проехал по дорогам общего пользования около 1600 км, после чего четыре года провел в исследовательском центре Mobil в Паулсборо. Авто почти постоянно находилось в движение, делая остановки только для замены масла каждые 12 000 км. После всех испытаний пробег авто составил 1,6 млн километров.

9. Hyundai Elantra (2013 год)

Фарра Хейнс использовала свой Hyundai Elantra для работы Фото: Hyundai

Американка Фарра Хейнс, которая работает курьером в компании по доставке автозапчастей, проехала 1,6 млн километров на своем седане Hyundai Elantra. На это ей понадобилось всего пять лет.

Фарра хотела увеличить пробег автомобиля до 2,5 млн километров, но в один момент она получила необычный заказ. Выяснилось, что посылка принадлежит ей, а внутри коробки оказались ключи от нового Hyundai Elantra 2019 года выпуска. Южнокорейский автопроизводитель сделал такой подарок в знак признания ее выдающихся достижений.

8. Volvo 240 DL (1987 год)

Volvo 240 DL был подарен дилерскому центру Lehman Volvo Cars Фото: Lehman Volvo Cars

Мужчина по имени Селден Купер с 1986 по 2012 год проехал на своем Volvo 240 DL 1,6 млн километров. За это время владелец только менял расходные детали и перекрасил кузов.

В дилерском центре Lehman Volvo Cars подтвердили, что под капотом расположен оригинальный двигатель. В 2015 году Селден подарил автомобиль дилеру.

7. Chevrolet Silverado (1991 год)

Chevrolet Silverado ежегодно проезжал около 128 тысяч километров Фото: Chevrolet

Американец Фрэнк Оресник купил пикап Chevrolet Silverado 1991 года выпуска с пробегом 66 тысяч километров. За 12 лет он преодолел барьер в 1,6 млн километров.

Известно, что Фрэнк ежегодно проезжал около 128 тысяч километров на своем Chevrolet Silverado. Позже он стал бережнее эксплуатировать свой пикап, хотя он часто буксирует прицепы.

6. Dodge Ram 2500 (1996 год)

Dodge Ram 2500 сменил несколько коробок передач за все время эксплуатации Фото: Bring a Trailer

Водитель-экспедитор Дэн Эдельман купил Dodge Ram 2500, зная о надежности его 5,9-литрового дизельного двигателя. Мужчина не ошибся, и проехал более 1,6 млн километров примерно за 10 лет.

За все время эксплуатации было заменено несколько коробок передач, пока Дэн не понял, как их правильно настроить. По его словам, секрет такого пробега состоит в своевременном обслуживании двигателя.

5. Honda Accord (1990 год)

Honda Accord проехала более 1,6 млн километров Фото: скриншот/YouTube

За 33 года у этой Honda Accord было два владельца и именно второй хозяин Джо ЛоЦицеро проехал на авто свыше миллиона километров. Когда он приобрел седан, на его одометре было всего 119 тысяч км.

Каждый месяц Джо проезжал на Honda Accord около 8000 километров. В 2011 году мужчине удалось увеличить пробег до 1,6 млн километров, за что японский автопроизводитель вручил ему новую Honda Accord.

4. Saab 900 Aero (1989 год)

Saab 900 Aero находится в Автомобильном музее Висконсина Фото: Wisconsin Automotive Museum

Питер Гилберт из Висконсина был владельцем заряженного хэтчбека Saab 900 Aero. По словам мужчины, он никогда не ездил на авто слишком быстро, но случайно сбил нескольких оленей.

К 2006 году Питер проехал 1,8 млн километров на своем Saab 900 Aero. Затем он передал автомобиль Автомобильному музею Висконсина, получив взамен новый Saab 9-5 Aero 2007 года выпуска.

3. Lincoln Town Car (1983 год)

Lincoln Town Car преодолел рубеж в два миллиона километров Фото: Lincoln

Американец Чет Белайл любит водить свой Lincoln Town Car. За 30 лет мужчине удалось проехать на роскошном седане более двух миллионов километров.

За все время Чет только один раз ремонтировал двигатель своего авто. Тем не менее он остался исправен и не был заменен.

2. Mercedes-Benz 250SE (1966 год)

Пробег Mercedes-Benz 250SE составляет более двух миллионов километров Фото: Mercedes-Benz

Бен Клопот купил купе Mercedes-Benz 250SE с пробегом 1,6 млн километров. После этого он решил продолжить традицию прежних владельцев авто — ездить аккуратно, но много.

На сегодняшний день пробег Mercedes-Benz 250SE составляет более двух миллионов километров. По словам Бена, он регулярно обслуживал свой автомобиль.

1. Volvo 1800S (1966 год)

Volvo 1800S регулярно эксплуатировался с 1966 года Фото: Guiness Book Of Records

Школьный учитель Ирвин Гордон купил свое купе Volvo 1800S в 1966 году. Первый плановый осмотр был проведен уже спустя 2500 километров пробега.

Уже в 1998 году Ирвин и его автомобиль вошли в Книгу рекордов Гиннеса. Тогда авто преодолело расстояние в 2,7 млн километров.

В 2018 году мужчина умер в возрасте 77 лет. За это время он проехал на своем автомобиле почти 5,2 млн километров, что является абсолютным рекордом.

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