Японская надежность: старая Honda Accord проехала свыше 1,5 миллионов километров (видео)

Honda Accord Coupe была куплена новой в 2003 году и с тех пор регулярно эксплуатировалась. За 20 лет автомобиль смог сохранить оригинальный двигатель.

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В США купе Honda Accord Coupe 2003 года выпуска вошло в "клуб миллионеров", преодолев порог в миллион миль (1,6 млн км). Об этом сообщили на сайте Autoblog.

Владелец Джастин Килмер рассказал, что одометр показал заветный пробег 11 марта во время поездки в Национальном парке Смоки-Маунтинс. Автомобиль долгие годы регулярно эксплуатируется.

Honda Accord Coupe была куплена новой в 2003 году женой Килмера и была их автомобилем на каждый день в течение 12 лет. К 2015 году автомобиль проехал всего 185 000 миль (298 000 км). Затем за 7,5 лет пробег увеличился еще на 815 000 миль (1 311 620 км).

Килмер записал на видео, как автомобиль достигает знаковой отметки пробега. Одометр может вместить только шесть цифр, поэтому после 999 999 миль счетчик преодоленного пути в поездке сбросился до нуля.

Удивительно то, что Honda Accord Coupe сохранил оригинальный 3,0-литровый двигатель V6, однако у автомобиля рабочими остаются только 5 цилиндров.

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Не все детали прослужили так долго как двигатель. Например, коробка передач была заменена спустя 515 000 км. Также пришлось заменить каталитический нейтрализатор на пробеге 804 672 км.

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