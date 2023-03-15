Японська надійність: стара Honda Accord проїхала понад 1,5 мільйони кілометрів (відео)

Honda Accord Coupe була куплена новою у 2003 році й з того часу регулярно експлуатувалася. За 20 років автомобіль зміг зберегти оригінальний двигун.

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У США купе Honda Accord Coupe 2003 року випуску увійшло до "клубу мільйонерів", подолавши поріг мільйон миль (1,6 млн км). Про це повідомили на сайті Autoblog.

Власник Джастін Кілмер розповів, що одометр показав заповітний пробіг 11 березня під час поїздки до Національного парку Смокі-Маунтінс. Автомобіль довгі роки регулярно експлуатується.

Honda Accord Coupe була куплена новою в 2003 році дружиною Кілмера і була їхнім автомобілем на кожен день протягом 12 років. До 2015 року автомобіль проїхав лише 185 000 миль (298 000 км). Потім за 7,5 років пробіг збільшився ще на 815 тисяч миль (1 311 620 км).

Кілмер записав на відео, як автомобіль досягає знакової позначки пробігу. Одометр може вмістити лише шість цифр, тому після 999 999 миль лічильник подоланого шляху в поїздці скинувся до нуля.

Дивно те, що Honda Accord Coupe зберіг оригінальний 3,0-літровий двигун V6, однак в автомобіля робітниками залишаються лише 5 циліндрів.

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Не всі деталі прослужили так довго, як двигун. Наприклад, коробка передач була замінена через 515 000 км. Також довелося замінити каталітичний нейтралізатор і пробігу 804 672 км.

Раніше Фокус писав, що у США виявили Honda Civic 2022 модельного року з рекордним пробігом.