Знак "У" уходит в прошлое: в Украине ввели новое обозначение для учебных авто

Учебные автомобили в Украине в скором времени будут обозначаться новым опознавательным знаком. Автошколам дали время подготовиться к нововведению.

В Украине больше не будет знаков с буквой "У" на учебных автомобилях, ведь им ввели новое обозначение. Соответствующие изменения в Правила дорожного движения своим постановлением ввел Кабинет Министров.

Теперь учебные авто в Украине будут обозначаться опознавательным знаком на крыше в виде равностороннего треугольника с буквой "Н" ("Навчальний транспортний засіб"). Этот же термин появится и в ПДД Украины – он сменит понятие "Учбовий транспортний засіб".

Новый опознавательный знак учебных авто Фото: Кабинет Министров Украины

Отмечается, что изменения в Правило дорожного движения вступят в силу не сразу, а через шесть месяцев после официальной публикации постановления, поэтому автошколы в Украине имеют время на замену знаков на авто.

Примечательно, что это не единственное изменение в ПДД Украины за последнее время – недавно их привели в соответствие с европейскими стандартами. В частности, ближний свет фар вне населенных пунктов отныне будет обязателен круглый год, а не только в осенне-зимний период. К тому же, введены ограничения на перевозку детей в автомобилях и на мототехнике.

Также Фокус сообщал, что в Украину возвращается известный производитель внедорожников.