В Великобритании обнаружен очень странный Бэтмобиль на базе "Жигулей" (фото)

В Великобритании выполнили нестандартный тюнинг ВАЗ-2101. "Жигули" превратили в подобие Бэтмобиля.

В британском городе Кент нашли необычное авто. Оно отдаленно напоминает Бэтмобиль, но построено на базе старого ВАЗ-2101. О машине рассказали на eBay, где ее пытаются продать за 1295 фунтов стерлингов ($1570).

Тюнинг ВАЗ выполнили в Великобритании Фото: ebay.com

Необычный тюнинг "Жигулей" выполнил британский мастер, известный своими странными проектами. За основу взята Lada 1200 1980 года – экспортный вариант ВАЗ-2101 с правым расположением руля. Проект назвали Lada Robinator.

В автомобиле не сразу узнается "копейка" ВАЗ, ведь часть кузовных панелей заменены. В частности, изогнутая крыша позаимствована у Morris Minor, также использованы детали от Austin, Ford Anglia и Cortina. Сзади появились самодельные кили в американском стиле. На двери нанесены надписи логотипы помощника Бэтмена, Робина, а также надписи Gotham City (Готэм Сити – родной город Бэтмена).

Боковины украсили логотипами Робина и надписями Gotham City Фото: ebay.com

Состояние кузова оставляет желать лучшего – он местами проржавел. Еще хуже выглядит салон, где разорвана отделка. Руль, передняя панель и кресла ВАЗ остались без изменений, но появились тумблеры с надписями "Секретный люк для эвакуации", "Рентген", "Катапультируемое кресло для ноющей жены".

Салон ВАЗ требует реставрации Фото: ebay.com

Самодельный Бэтмобиль оснащен стандартным 1,2-литровым мотором ВАЗ на 64 л. с. В паре с ним работает 4-ступенчатая механическая КПП.

Ранее Фокус рассказывал, что санкции против РФ могут поставить крест на новейшем кроссовере Lada.

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